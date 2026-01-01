استطلاع معاريف : آيزنكوت يتقدم على نتنياهو بـ10 نقاط للمرة الأولى

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" العبرية يوم الجمعة، تقدم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت على رئيس وزراء دولة الكيان بنيامين نتنياهو بفارق 10 نقاط مئوية في سيناريو المنافسة المباشرة على رئاسة الحكومة، في وقت يواصل فيه الائتلاف الحاكم العجز عن بلوغ الأغلبية البرلمانية.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "لازار للأبحاث" بالتعاون مع "Panel4ALL"، يحصل حزب آيزنكوت على 23 مقعدًا، مقابل 22 مقعدًا لحزب الليكود بزعامة نتنياهو، فيما يبقى رصيد أحزاب الائتلاف الحاكم عند 49 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، وهو أقل من الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة.

ويمنح الاستطلاع معسكر المعارضة الصهيونية 57 مقعدًا، بينما يحصل حزب "البيت الصهيوني" على 4 مقاعد، وهو ما قد يرفع رصيد المعسكر إلى 61 مقعدًا في حال انضمامه إليه، مقابل احتفاظ الأحزاب العربية بعشرة مقاعد.

وفي سؤال بشأن الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، أيد 48% من المشاركين غادي آيزنكوت، مقابل 38% لبنيامين نتنياهو، فيما تقدم رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت على نتنياهو بنسبة 44% مقابل 39%. وفي المقابل، حافظ نتنياهو على تقدمه على رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان بنسبة 43% مقابل 39%.

كما أظهر الاستطلاع أن 45% من مؤيدي أحزاب المعارضة يرون أن آيزنكوت هو الشخصية الأنسب لقيادة معسكر يسار الوسط في الانتخابات المقبلة، مقابل 25% لنفتالي بينيت.

وأُجري الاستطلاع يومي 29 و30 يوليو، وشمل 501 مشارك من اليهود والعرب ممن تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، بهامش خطأ يبلغ ±4.4%.

توزيع المقاعد لو جرت الانتخابات اليوم

حزب غادي آيزنكوت ("ياشار!") 23

الليكود 22

معًا 15

يسرائيل بيتينو 10

الديمقراطيون 9

يهودية التوراة الموحدة 8

عوتسما يهوديت 7

شاس 7

حداش-تعل 5

رعام 5

الصهيونية الدينية 5

البيت الصهيوني 4