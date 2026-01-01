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عشرات المستوطنين يقتحمون نابلس وبلدة تل واعتقالات واسعة بالضفة

الجمعة 31 يوليو 2026 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون نابلس وبلدة تل واعتقالات واسعة بالضفة



نابلس /سما/

اقتحم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الجمعة، أحياء غرب مدينة نابلس، وبلدة تل جنوبا.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا منطقة عين المزراب في بلدة تل، ومناطق العامرية والمحيطة بها غرب المدينة.

واقتحمت قوات جيش الاحتلال مدينة سلفيت، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت عددا من الشبان وأخضعتهم للتحقيق الميداني، وأفرجت عنهم لاحقا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر يوم الجمعة، 7 مواطنين من محافظة نابلس، وهم: صهيب بشكار من منطقة المساكن الشعبية شرق نابلس، والشقيقين جميل وأسامة عوض الله اشتية، وإبراهيم لطفي عواد من سالم، وموسى علي رمضان وهادي جهاد هندي، ومحمد زياد اشتيه من تل.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا من مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مراد ذياب البدن، بعد دهم وتفتيش منزل ذويه في منطقة واد شاهين وسط بيت لحم.

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