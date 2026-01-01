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نتنياهو وكاتس: الجيش الإسرائيلي دمّر أنفاقًا لحزب الله قرب قلعة شقيف جنوب لبنان

الجمعة 31 يوليو 2026 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو وكاتس: الجيش الإسرائيلي دمّر أنفاقًا لحزب الله قرب قلعة شقيف جنوب لبنان



القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيرالجيش يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي دمّر أنفاقًا قال إنها تابعة لحزب الله في منطقة قلعة شقيف جنوب لبنان، وذلك ردًا على ما وصفاه بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب بيان مشترك لنتنياهو وكاتس، استخدم الجيش نحو 700 طن من المتفجرات في عملية تدمير الأنفاق.

وقال المسؤولان إن إسرائيل لن تقبل بأي انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، محذرين من أن أي محاولة من جانب حزب الله لاستهداف القوات الإسرائيلية أو الإسرائيليين ستقابل، وفق تعبيرهما، بـ«رد قاسٍ وحازم».

وأكد نتنياهو وكاتس أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية جنوب لبنان، وسيواصل استهداف وتدمير ما وصفاه بالبنية التحتية العسكرية لحزب الله، بهدف منع الحزب من إعادة بناء قدراته في المنطقة.

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