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الرئيس يوجه بتقديم منح دراسية للأوائل في الثانوية العامة

الجمعة 31 يوليو 2026 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يوجه بتقديم منح دراسية للأوائل في الثانوية العامة



رام الله/سما/

وجه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، تقديم منح دراسية في الجامعات الفلسطينية للعشرة الأوائل في الثانوية العامة من قطاع غزة في الفرعين العلمي والأدبي، إضافة إلى عشرة منح دراسية مخصصة لأوائل الثانوية العامة في الفرعين العلمي والأدبي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وطلبة غزه المتواجدين خارج القطاع، وكذلك منح للثلاثة الأوائل في الفرعين التجاري والصناعي، والأول على باقي الفروع، والأول على كل مديرية في الفرعين العلمي والأدبي.

وأصدر سيادته، توجيهاته لوزارة التربية والتعليم العالي لمتابعة تنفيذ هذا القرار وفق المعايير المعتمدة.

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