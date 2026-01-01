مجلس السلام في غزة يعلن اتفاقاً تاريخياً: انتقال للحكم المدني وتفاصيل جديدة حول مستقبل القطاع

واشنطن /وكالات /

أعلن رئيس مجلس السلام في غزة التوصل إلى اتفاق بشأن ملف الأسلحة والانتقال إلى الوضع المدني في قطاع غزة، مؤكداً أن الدول الوسيطة، وهي مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، تشارك في إعلان موافقة حركة حماس على خارطة طريق مفصلة لتنفيذ الاتفاق.

وقال رئيس المجلس إن خارطة الطريق تمثل "إنجازاً تاريخياً"، مشيراً إلى أن حماس التزمت رسمياً وللمرة الأولى بخطة قابلة للتنفيذ تتعلق بمستقبل القطاع وآليات إدارة المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الخطة تنص على تخلي حماس عن كافة أسلحتها، على أن يتبع ذلك انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وفق الترتيبات المتفق عليها، معتبراً أن هذه الخطوة ستحقق مكاسب ملموسة لسكان غزة الذين ينتظرون تحسين أوضاعهم منذ فترة طويلة، كما ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

وأضاف أن الجهود تتركز حالياً على الانتقال إلى مرحلة تنفيذ خارطة الطريق، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ قريباً عملية تسلم السلطة بدعم من القوة الدولية للاستقرار.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستعمل على تسريع تطبيق سيادة القانون وتحسين الأوضاع الإنسانية والخدمات الأساسية في القطاع، في إطار الترتيبات الجديدة التي تستهدف إدارة المرحلة المقبلة وإعادة الاستقرار إلى غزة.