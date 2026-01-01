  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مجلس السلام في غزة يعلن اتفاقاً تاريخياً: انتقال للحكم المدني وتفاصيل جديدة حول مستقبل القطاع

الجمعة 31 يوليو 2026 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس السلام في غزة يعلن اتفاقاً تاريخياً: انتقال للحكم المدني وتفاصيل جديدة حول مستقبل القطاع



واشنطن /وكالات /

أعلن رئيس مجلس السلام في غزة التوصل إلى اتفاق بشأن ملف الأسلحة والانتقال إلى الوضع المدني في قطاع غزة، مؤكداً أن الدول الوسيطة، وهي مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، تشارك في إعلان موافقة حركة حماس على خارطة طريق مفصلة لتنفيذ الاتفاق.

وقال رئيس المجلس إن خارطة الطريق تمثل "إنجازاً تاريخياً"، مشيراً إلى أن حماس التزمت رسمياً وللمرة الأولى بخطة قابلة للتنفيذ تتعلق بمستقبل القطاع وآليات إدارة المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الخطة تنص على تخلي حماس عن كافة أسلحتها، على أن يتبع ذلك انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وفق الترتيبات المتفق عليها، معتبراً أن هذه الخطوة ستحقق مكاسب ملموسة لسكان غزة الذين ينتظرون تحسين أوضاعهم منذ فترة طويلة، كما ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

وأضاف أن الجهود تتركز حالياً على الانتقال إلى مرحلة تنفيذ خارطة الطريق، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ قريباً عملية تسلم السلطة بدعم من القوة الدولية للاستقرار.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستعمل على تسريع تطبيق سيادة القانون وتحسين الأوضاع الإنسانية والخدمات الأساسية في القطاع، في إطار الترتيبات الجديدة التي تستهدف إدارة المرحلة المقبلة وإعادة الاستقرار إلى غزة.

الأكثر قراءة اليوم

"الموساد" يستغل ناشطة مصرية هاربة

دحلان يلعب دورا مهما .. مقترح بنقل 5 آلاف موظف تابعين لـ«حماس» من الشق العسكري إلى المدني

الإعلام العبري : حماس عرضت هدنة لمدة 20 سنة في غزة على الادارة الأميركية

ترامب يعلن اتفاقا تاريخيا لنزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة

رويترز": خالد بن سلمان حث واشنطن على تجنب استهداف الحوثيين

أغسطس.. يوم موعود في “ميتشغان”: لأول مرة: 7 مرشحين من أنصار الحق الفلسطيني في ولاية أمريكية..

مفتش أسلحة أميركي : أمريكا أوقفت الحرب لاستنزافها جزءًا مهمًا من الذخائر الدقيقة وتفاقم أزمة الطاقة العالميّة..

الأخبار الرئيسية

حماس والجهاد والجبهة الشعبية: لا اتفاق دون انسحاب كامل ووقف الاغتيالات.. ومؤشرات على اقتراب الحسم

ترامب يعلن اتفاقا تاريخيا لنزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة

النص الكامل : مسودة اتفاق وافقت عليها حماس والفصائل تربط ترتيبات السلاح بانسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة

رويترز: هجوم حوثي على منشآت نفطية سعودية انطلق من العراق بتنسيق مع فصائل موالية لإيران

“أكسيوس”: خلاف فانس ونتنياهو حول الدبلوماسية واستمرار حرب إيران وصل إلى حد الاتهامات الشخصية