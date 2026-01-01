ترامب يعلن اتفاقا تاريخيا لنزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة

وكالات /سما/

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي يقضي بنزع السلاح بالكامل من حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة.

وواصف ترامب الاتفاق بأنه "إنجاز هائل نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين"، وقال في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "هذا الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو أن تحكم غزة أخيرا حكومة فلسطينية جديدة ستعمل بشكل وثيق مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن إسرائيل ستحصل في الوقت نفسه على الأمن الذي تستحقه، مع عدم استخدام غزة كقاعدة للهجمات الإرهابية.

وأوضح ترامب أن هذا الاتفاق يُعد "علامة فارقة رئيسية في تنفيذ خطة ترامب المكونة من 20 نقطة"، حيث سيتم تنفيذ الاتفاق على مراحل منظمة بعناية.

ومع اكتمال نزع السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية، وستعمل قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتولي مسؤولية جعل غزة آمنة لسكانها وجيرانها.

وأكد المنشور أن "التهديد الذي نشأ من غزة في 7 أكتوبر لن يُسمح له بإعادة البناء"، معربا عن شكره للوسطاء من مصر وقطر وتركيا على جهودهم، وكذلك لفريقه المتميز الذي جعل هذا الاختراق التاريخي ممكنا.

واختتم البيان بالقول: "تهانينا للجميع على هذا التطور المذهل، الذي قال الجميع إنه لا يمكن تحقيقه أبدا".