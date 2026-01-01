  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رويترز: هجوم حوثي على منشآت نفطية سعودية انطلق من العراق بتنسيق مع فصائل موالية لإيران

الخميس 30 يوليو 2026 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
رويترز: هجوم حوثي على منشآت نفطية سعودية انطلق من العراق بتنسيق مع فصائل موالية لإيران



وكالات / سما /

أفادت مصادر إقليمية، نقلت عنها وكالة رويترز استنادًا إلى تقييمات سعودية وشركائها الإقليميين، بأن جماعة الحوثيين في اليمن نفذت هذا الأسبوع هجومًا على أهداف في السعودية انطلاقًا من الأراضي العراقية، وبالتنسيق مع ميليشيات موالية لإيران تنشط في العراق.

وبحسب المصادر، استهدفت الهجمات منشآت نفطية في المنطقة الشرقية من السعودية، التي تُعد المركز الرئيسي لإنتاج النفط الخام في المملكة.

وأضافت المصادر أن السعودية والولايات المتحدة نفذتا، ردًا على الهجمات، ضربات داخل العراق، أسفرت، وفق المعلومات الواردة، عن مقتل نحو 20 مستشارًا من الحرس الثوري الإيراني.

وتشير هذه المعطيات، في حال تأكدت، إلى اتساع نطاق المواجهة الإقليمية، مع انتقال العمليات المرتبطة بالحوثيين وحلفائهم إلى ساحات جديدة، وربطها بشكل مباشر بالمنشآت النفطية السعودية والأراضي العراقية.

الأكثر قراءة اليوم

"الموساد" يستغل ناشطة مصرية هاربة

مصر تنفي خبر رويترز حول حادث ميناء دمياط..لم يكن هجوم مسيرات

رئيس الشاباك يحذر : تصاعد محاولات تهريب الأسلحة من مصر إلى غزة

مفتش أسلحة أميركي : أمريكا أوقفت الحرب لاستنزافها جزءًا مهمًا من الذخائر الدقيقة وتفاقم أزمة الطاقة العالميّة..

رويترز": خالد بن سلمان حث واشنطن على تجنب استهداف الحوثيين

بوعلام صنصال مخاطبا الإسرائيليين: واصلوا التحلي بالشجاعة كما كنتم دائمًا!

أكثر من 8 شواقل للتر: ارتفاع كبير على أسعار الوقود في اسرائيل

الأخبار الرئيسية

“أكسيوس”: خلاف فانس ونتنياهو حول الدبلوماسية واستمرار حرب إيران وصل إلى حد الاتهامات الشخصية

مفتش أسلحة أميركي : أمريكا أوقفت الحرب لاستنزافها جزءًا مهمًا من الذخائر الدقيقة وتفاقم أزمة الطاقة العالميّة..

رجوب

الرجوب : "أبو مازن خايف نعمل عليه انقلاب"

دحلان يلعب دورا مهما .. مقترح بنقل 5 آلاف موظف تابعين لـ«حماس» من الشق العسكري إلى المدني

رئيس الشاباك يحذر : تصاعد محاولات تهريب الأسلحة من مصر إلى غزة