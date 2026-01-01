مجازر اسرائيلية مستمرة ..6 شهداء و20 جريحا منذ الصباح

القدس المحتلة/ سما/

استشهد ستة مواطنين وأصيب نحو عشرين في سلسلة من الغارات الإسرائيلية بمختلف مناطق القطاع منذ فجر اليوم.

واستشهد المواطن محمد تسير عزام وأصيب آخر في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجموعة من المواطنين في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وارتفع إلى اثنين عدد الشهداء في القصف الذي استهدف تجمعا للمواطنين قرب ملعب اليرموك بشارع الوحدة بمدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد ابتسام صبح متأثرة بجراحها التي أصيبت بها داخل خيمتها في قصف اليرموك صباح اليوم.

وكان المواطن عبد الرحيم عبد الحي الكردي استشهد في نفس الغارة عندما استهدفته طائرات الاحتلال بصاروخ وهو يقود دراجة هوائية.

وفجر اليوم الخميس ارتقى شهيدان بينهم طفلة ومصابون في قصف من الطيران المروحي لخيمة عائلة البلعاوي في محيط الكلية غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلن مشفى ناصر ان الشهيدان هما : عبدالله ناصر عبدالفتاح البلعاوي (٢٠ عام) ورتيل محمود موسى عبدالله (٨ أعوام) اضافة الى ثلاث إصابات إحداها خطيرة.

وفي مخيم البريج استشهد فجر اليوم الطفل زيد محمد نوفل وأصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال شقة سكنية مقابل بلدية البريج وسط قطاع غزة.