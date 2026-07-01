بعد ثبوت صحة صورته مع نتنياهو.. بيروت تصدر بلاغ بحث وتحر بحق رجل الأعمال اللبناني صحناوي

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن ملف الصورة التي جمعت رجل الأعمال اللبناني أنطون الصحناوي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شهد تطورا قضائيا جديدا، بعد إصدار النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بلاغ بحث وتحر بحق الصحناوي لمدة 30 يوما، على خلفية اتهامه بـ"التعامل مع العدو الإسرائيلي ومخالفة قانون مقاطعة إسرائيل".

وجاء القرار عقب انتهاء الفحوص الفنية التي أجراها المكتب الفني للمعلومات، والتي خلصت إلى أن الصورة المتداولة أصلية ولم تتعرض لأي تعديل أو تلاعب رقمي، بما في ذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أنهى الجدل الذي أثير سابقا حول احتمال فبركتها.

وتعود القضية إلى الشكوى التي تقدم بها المحامي واصف الحركة أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت بحق الصحناوي، على خلفية اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي خلال وجودهما في الولايات المتحدة.

وتضمنت الشكوى اتهامات بالتواصل والاتصال مع العدو الإسرائيلي، وشبهة الخيانة العظمى، إضافة إلى مخالفة أحكام قانون مقاطعة إسرائيل، مطالبا بفتح تحقيق شامل واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لكشف ملابسات اللقاء وظروفه، وتحديد ما إذا كانت قد ارتُكبت أي مخالفات يعاقب عليها القانون اللبناني.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من أنطون الصحناوي أو مكتبه الإعلامي بشأن الصورة أو الاتهامات الموجهة إليه، فيما ينتظر أن تواصل النيابة العامة التمييزية إجراءاتها القضائية في ضوء بلاغ البحث والتحري الصادر بحقه، تمهيدا لاتخاذ ما تراه مناسبا استنادا إلى نتائج التحقيقات والأدلة المتوافرة.

وأثارت الصورة التي نشرها مراسل موقع "أكسيوس" للشؤون الدولية الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، جدلا سياسيا وإعلاميا واسعا في لبنان بعد أن ظهر صحناوي جالسا إلى طاولة مشتركة مع نتنياهو وزوجته مساء الاثنين في واشنطن وإلى جانبه المبعوثة الأمريكية السابقة إلى لبنان مورغان أورتاغوس التي تربطه بها علاقة وثيقة بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية الأمريكية.