مصر تؤكد استهداف سفينة الغاز في ميناء دمياط بطائرة مسيرة

القدس المحتلة / سما /

أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان له أنه بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم 29 يوليو 2026، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة.

وقال البيان المصري إنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة، وتواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.

وفي وقت سابق، قالت شركة "أمبري للأمن البحري" إن طائرة مسيّرة ضربت ناقلة تخزين غاز مملوكة لشركة أمريكية في ميناء دمياط.

وأوضحت "أمبري" أن الناقلة التي تخزن الغاز الطبيعي المسال وهي مملوكة ومُشغّلة من قبل شركة أمريكية وترفع علم جزر مارشال، تعرضت لإصابة مباشرة بطائرة مسيرة واحدة على الأقل أثناء وجودها في ميناء دمياط.

وفي بيان منفصل، أفادت شركة "إنشكيب" لخدمات الموانئ بأن ناقلتَي غاز اشتعلت فيهما النيران في الميناء، مشيرة إلى أنهما نُقلتا إلى خارج منطقة الميناء.

ونقلت "رويترز" عن مصدرين أمنيين أن ناقلات تخزين غاز في ميناء دمياط ربما تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة، في حين لم تتضح بعد تفاصيل الأضرار أو الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء في البيت الأبيض، بأنه تم اطلاعه على تفاصيل حادث ناقلة الغاز الطبيعي المسال الأمريكية في ميناء دمياط المصري.