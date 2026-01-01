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ارتفاع كبير على أسعار الوقود في اسرائيل

الخميس 30 يوليو 2026 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع كبير على أسعار الوقود في اسرائيل



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنه ابتداءً من صباح الأحد سترتفع أسعار الوقود بشكل كبير .

وسيرتفع سعر لتر البنزين "95 أوكتان" بمقدار 61 أغورت ليصل إلى 8.09 أغورت.

وأوضحت الوزارة أن هذه الزيادة تأتي عقب تحديث عالمي لأسعار النفط.

وقالت "باتشيفا أبوهاتسيرا"، مديرة إدارة الوقود والغاز في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى زيادة حادة بنحو 22% في أسعار البنزين في الأسواق الدولية، في ظل ارتفاع أسعار النفط واستمرار المخاوف بشأن تضرر الإمدادات واستقرار سوق الطاقة العالمي.

وأوضحت أن ارتفاع قيمة الدولار بنحو 1.9% أثر أيضاً على أسعار البنزين في إسرائيل.

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