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رويترز": خالد بن سلمان حث واشنطن على تجنب استهداف الحوثيين

الخميس 30 يوليو 2026 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رويترز": خالد بن سلمان حث واشنطن على تجنب استهداف الحوثيين



وكالات /سما/

دعا وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لتجنب تصعيد النزاع في اليمن، والامتناع عن توجيه ضربات جديدة للحوثيين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين لم تسمهما أن الوزير السعودي التقى فانس يوم الأربعاء في واشنطن وحث إدارة ترامب على عدم التصعيد ومهاجمة الحوثيين.

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وكان الحوثيون قد أعلنوا فرضهم حصارا بحريا على السعودية واستهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر ردا على سيطرة السعودية على المجال الجوي وموانئ اليمن.

وكشفت مصادر "رويترز" عن سعي السعودية لتشكيل تحالف دولي واسع يهدف إلى حماية حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر في مواجهة تهديدات الحوثيين على السفن التجارية وناقلات النف

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