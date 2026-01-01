  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

رئيس الشاباك يحذر : تصاعد محاولات تهريب الأسلحة من مصر إلى غزة

الخميس 30 يوليو 2026 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الشاباك يحذر : تصاعد محاولات تهريب الأسلحة من مصر إلى غزة



القدس المحتلة / سما /

وافق مجلس الوزراء السياسي-الأمني الاسرائيلي (الكابنيت ) هذا الأسبوع على إدخال القوة الدولية إلى قطاع غزة.

وكشف مراسل الكنيست في القناة العبرية، عميئيل يرحي، مساء  (الأربعاء) عن التحذيرات التي أطلقها رئيس الشاباك دافيد زيني خلال النقاش الدراماتيكي.

و حذر زيني قائلاً: "هناك العديد من محاولات التهريب بين مصر وغزة"على حد زعمه ، وأضاف: "يُمنع وجود أي قوة غير الجيش الإسرائيلي بين الخط الأصفر وحدود مصر".

وزعم رئيس الشاباك ان : "استراتيجية حماس هي القول نعم بشكل ظاهري، وهو في الحقيقة لا، من أجل كسب الوقت ودفعنا للقيام بإجراءات إعادة إعمار دون تنفيذ نزع السلاح."

الأكثر قراءة اليوم

“الأكثر فتكا”.. مسيرة “حديد 110” الشبحية الجديدة تحلق على ارتفاع أقل وبسرعة أكبر ويصعب رصدها

مصر تنفي خبر رويترز حول حادث ميناء دمياط..لم يكن هجوم مسيرات

هآرتس: نتنياهو عاد بخفي حنين من اجتماعه بترامب.. الأجواء في واشنطن متوترة للغاية..

تطور مفاجئ".. دول خليجية تؤيد خطة إيران بتحصيل رسوم مرور طوعية في مضيق هرمز

الحساب المفتوح والانتقام القادم.. الاحتلال يتوقّع اغتيال إيران لقادةٍ إسرائيليين ويُشدّدّ حراسة الشخصيات المُهمّة..

تصريحات إسرائيلية عن اللجوء لمصر لتأمين الكهرباء

شهداء وجرحى في غزة والاحتلال يدمر مسجدا بغزة ومنزلا بدير البلح

الأخبار الرئيسية

مقترح بنقل 5 آلاف موظف تابعين لـ«حماس» من الشق العسكري إلى المدني

IMG_5846

مقتل واصابة عدد من المدنيين ..الجيش الأميركي يشن غارات كثيفة على ايران

5d1d825e-c7ed-4c9f-ae6d-1486964d63c4

إسرائيل تواصل مجازرها في غزة : شهداء وإصابات بخان يونس والبريج وتدمير منازل بغزة

IMG_5839

المشهراوي: نحن أقرب من أي وقت مضى لاتفاق بشأن غزة يمهد للتعافي وإعادة الإعمار

ترامب يهدد : سنضرب ايران بقوة ردا على استهداف مواقع أميركية بالأردن