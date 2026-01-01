رئيس الشاباك يحذر : تصاعد محاولات تهريب الأسلحة من مصر إلى غزة

القدس المحتلة / سما /

وافق مجلس الوزراء السياسي-الأمني الاسرائيلي (الكابنيت ) هذا الأسبوع على إدخال القوة الدولية إلى قطاع غزة.

وكشف مراسل الكنيست في القناة العبرية، عميئيل يرحي، مساء (الأربعاء) عن التحذيرات التي أطلقها رئيس الشاباك دافيد زيني خلال النقاش الدراماتيكي.

و حذر زيني قائلاً: "هناك العديد من محاولات التهريب بين مصر وغزة"على حد زعمه ، وأضاف: "يُمنع وجود أي قوة غير الجيش الإسرائيلي بين الخط الأصفر وحدود مصر".

وزعم رئيس الشاباك ان : "استراتيجية حماس هي القول نعم بشكل ظاهري، وهو في الحقيقة لا، من أجل كسب الوقت ودفعنا للقيام بإجراءات إعادة إعمار دون تنفيذ نزع السلاح."