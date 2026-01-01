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الجيش الأردني يعلن إسقاط خمسة صواريخ أطلقت من إيران

الخميس 30 يوليو 2026 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الأردني يعلن إسقاط خمسة صواريخ أطلقت من إيران



القدس المحتلة / سما /

قال الجيش الأردني في بيان الخميس إن الدفاعات الجوية أسقطت خمسة صواريخ مصدرها إيران كانت تستهدف المملكة، دون تسجيل إصابات.

ونقل بيان عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة قوله إن “الدفاعات الجوية تعاملت، فجر اليوم، مع خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها”، مؤكدا عدم “تسجيل أية إصابات بشرية”.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن الجيش الأمريكي أكمل “موجة مكثفة” من الضربات ضد إيران ليل الأربعاء، بعدما استأنفت واشنطن هجماتها على طهران بعد فترة من الهدوء.

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