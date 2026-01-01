اسرائيل تكشف آخر المعلومات عن مجتبى خامنئي

القدس المحتلة / سما /

قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي على قيد الحياة بشكل مؤكد.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن مسؤولا رفيع المستوى قدم إحاطة للصحفيين في واشنطن قال فيها، إن "أمام ترامب ثلاث خيارات: إبرام اتفاق مع إيران، الاستمرار في الحصار أو تجديد وتعزيز الهجمات، وهذا ما تم بحثه خلال اللقاء مع نتنياهو".

وأضاف أن الجانبين ناقشا عدة طرق عمل محتملة بخصوص قضية إيران.

وأوضح، أن "هناك إمكانية لمواصلة الضغط الشديد على النظام الإيراني من خلال اقتصاد الدولة، حيث توجد حالياً مشكلة صعبة في تزويد الوقود وصعوبات كبيرة للمواطنين. هناك بداية احتجاج - المواطنون محبطون والنظام يخشى ذلك كثيراً".

وبحسب قوله، هناك اليوم في إيران 90 بالمئة نسبة تضخم، ومن الممكن أن ترتفع إلى 200 و300 بالمئة إذا استمر الضغط.

كما تناول الاجتماع بحسب المسؤول، قضية "جبل الفأس" الموقع السري الإيراني، قائلا، إن "هناك في المكان أجهزة طرد مركزي، ولكن في الوقت الحالي يبدو أنه لا تتم هناك عملية تخصيب. على أي حال، لدى إسرائيل تقييم جيد بالنسبة للمواد النووية - جميعها تحت عتبة الـ60 بالمئة".