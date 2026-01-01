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مقتل واصابة عدد من المدنيين ..الجيش الأميركي يشن غارات كثيفة على ايران

الخميس 30 يوليو 2026 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل واصابة عدد من المدنيين ..الجيش الأميركي يشن غارات كثيفة على ايران



واشنطن /وكالات /

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الخميس، إكمال موجة كثيفة من الضربات ضد إيران بنجاح، ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد القوات الأمريكية في المنطقة.

 

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "استهدفنا عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، وشملت الضربات أهدافا من بينها مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة".

وأضافت أن "الهدف من الضربات تقليص تهديدات إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية والملاحة التجارية ودول الخليج"، مشددة على أن "أكثر من 50 ألف عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في الشرق الأوسط وهم في أعلى درجات اليقظة والجاهزية".

من جهتها افادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الخميس، بإصابة ومقتل عدد من الأشخاص في هجوم أمريكي استهدف جزيرة قشم، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن أشخاص عالقين تحت الأنقاض.

 

وقال نائب محافظ هرمزغان في إيران إن "هناك مصابين اثنين في هجوم للعدو على منطقة سكنية بجزيرة قشم وهناك احتمال لارتفاع عدد المصابين".

بدوره، قال مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان إن "عمليات الإغاثة المتعلقة بحادثة استهداف منزل سكني في منطقة "تشاه تانغو" في جزيرة قشم مستمرة".
وأضاف أنه "حتى الآن، تم إخراج طفلين من تحت الأنقاض ونقلهما إلى المراكز الطبية، وتستمر الجهود لإنقاذ ثلاثة أفراد آخرين من هذه العائلة".
 

 

من جهة أخرى، قال نائب محافظ خوزستان إن مناطق تقع بالقرب من مدينة أرندكنار تعرضت لهجوم صاروخي أمريكي.

كما أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع انفجارات في جزيرتي أبو موسى وكيش بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت اليوم الخميس، إكمال موجة كثيفة من الضربات ضد إيران بنجاح، ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد القوات الأمريكية في المنطقة.

وقالت القوات الأمريكية إنها استهدفت عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، ومراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة".

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