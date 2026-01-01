  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

مصدر سعودي لـ"صحيفة عبرية" : التطبيع مع إسرائيل ليس مستبعدا

الخميس 30 يوليو 2026 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر سعودي لـ"صحيفة عبرية" : التطبيع مع إسرائيل ليس مستبعدا



القدس المحتلة / سما /

نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، عن مصدر سياسي سعودي قوله، إن التطبيع مع إسرائيل ليس مستبعدا.

 
وقال المصدر،  إنه "لم يُستبعد الملف الإسرائيلي (بشأن التطبيع والانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم) من طاولة المفاوضات خلال الحرب".
 
ورداً على سؤال حول صلة ذلك بمشروع نووي سعودي أمريكي، قال المصدر، "سيكون هناك مشروع نووي مدني سعودي، وهذا لا يتعارض مع الملف الإسرائيلي".
 
وتناول تقرير الصحيفة العبرية، الاجتماع بين ترامب ونتنياهو حيث أكد الرئيس الأمريكي عزمه والتزامه العميق بانضمام المزيد من الدول إلى هذه الاتفاقيات، بقيادة المملكة العربية السعودية.
 
وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر سياسية، أن الجدول الزمني لذلك يعتمد إلى حد كبير على تطورات الحملة ضد إيران.
 
وأوضح أحد المصادر، أن استخدام إيران للحوثيين لإلحاق الضرر بالممر الملاحي الغربي من المملكة العربية السعودية إلى الشرق يقرب السعوديين من إدراك أن هناك حاجة إلى تحالف إقليمي حقيقي ضد إيران ووكلائها.

الأكثر قراءة اليوم

“الأكثر فتكا”.. مسيرة “حديد 110” الشبحية الجديدة تحلق على ارتفاع أقل وبسرعة أكبر ويصعب رصدها

مصر تنفي خبر رويترز حول حادث ميناء دمياط..لم يكن هجوم مسيرات

هآرتس: نتنياهو عاد بخفي حنين من اجتماعه بترامب.. الأجواء في واشنطن متوترة للغاية..

تطور مفاجئ".. دول خليجية تؤيد خطة إيران بتحصيل رسوم مرور طوعية في مضيق هرمز

الحساب المفتوح والانتقام القادم.. الاحتلال يتوقّع اغتيال إيران لقادةٍ إسرائيليين ويُشدّدّ حراسة الشخصيات المُهمّة..

تصريحات إسرائيلية عن اللجوء لمصر لتأمين الكهرباء

شهداء وجرحى في غزة والاحتلال يدمر مسجدا بغزة ومنزلا بدير البلح

الأخبار الرئيسية

IMG_5846

مقتل واصابة عدد من المدنيين ..الجيش الأميركي يشن غارات كثيفة على ايران

5d1d825e-c7ed-4c9f-ae6d-1486964d63c4

إسرائيل تواصل مجازرها في غزة : شهداء وإصابات بخان يونس والبريج وتدمير منازل بغزة

IMG_5839

المشهراوي: نحن أقرب من أي وقت مضى لاتفاق بشأن غزة يمهد للتعافي وإعادة الإعمار

ترامب يهدد : سنضرب ايران بقوة ردا على استهداف مواقع أميركية بالأردن

IMG_5836

وزير المالية الفلسطيني : قطع العلاقة المصرفية مع إسرائيل سيشل الخدمات الأساسية