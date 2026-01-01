مصدر سعودي لـ"صحيفة عبرية" : التطبيع مع إسرائيل ليس مستبعدا

القدس المحتلة / سما /

نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، عن مصدر سياسي سعودي قوله، إن التطبيع مع إسرائيل ليس مستبعدا.

وقال المصدر، إنه "لم يُستبعد الملف الإسرائيلي (بشأن التطبيع والانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم) من طاولة المفاوضات خلال الحرب".

ورداً على سؤال حول صلة ذلك بمشروع نووي سعودي أمريكي، قال المصدر، "سيكون هناك مشروع نووي مدني سعودي، وهذا لا يتعارض مع الملف الإسرائيلي".

وتناول تقرير الصحيفة العبرية، الاجتماع بين ترامب ونتنياهو حيث أكد الرئيس الأمريكي عزمه والتزامه العميق بانضمام المزيد من الدول إلى هذه الاتفاقيات، بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر سياسية، أن الجدول الزمني لذلك يعتمد إلى حد كبير على تطورات الحملة ضد إيران.

وأوضح أحد المصادر، أن استخدام إيران للحوثيين لإلحاق الضرر بالممر الملاحي الغربي من المملكة العربية السعودية إلى الشرق يقرب السعوديين من إدراك أن هناك حاجة إلى تحالف إقليمي حقيقي ضد إيران ووكلائها.