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بعد تهديدات ترامب.. الجيش الأمريكي: أكملنا بنجاح موجة كثيفة من الضربات ضد إيران

الخميس 30 يوليو 2026 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تهديدات ترامب.. الجيش الأمريكي: أكملنا بنجاح موجة كثيفة من الضربات ضد إيران



القدس المحتلة / سما /

أعلنت لقيادة المركزية الأمريكية، إكمالها "بنجاح موجة كثيفة من الضربات ضد إيران ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواتنا".

 
وقالت إن الضربات استهدفت عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، كما شملت أهدافا من بينها مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيّرة.
 
وأوضحت أن الهدف من الضربات تقليص تهديدات إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية والملاحة التجارية ودول الخليج.
 
وأشار إلى أن أكثر من 50 ألف عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في الشرق الأوسط، وهم في أعلى درجات اليقظة والجاهزية.
 
وتحدث التلفزيون الإيراني عن دوي أكثر من انفجار في مدينة آبادان في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد بالإضافة لمدينة بوشهر.
 
كما نقلت وكالة مهر عن نائب محافظ هرمزغان في إيران، أن هجمات أمريكية استهدفت مناطق في محيط جزيرة قشم جنوبي البلاد.
 
وأعلن الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء أنه أطلق عدة صواريخ باليستية باتجاه ما قال إنها قاعدة جوية أمريكية ومركز عسكري في الأردن. وأفاد الجيش الأمريكي بأنه اعترض عددا من الصواريخ الباليستية.
 
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قوية للغاية لإيران عقب هجوم استهدف القوات الأمريكية في الأردن.
 
وأضاف ترامب لصحفيين في البيت الأبيض "إذن جاء دورنا"، مشيرا إلى أن واشنطن ستنظر فيما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق في مرحلة ما، "لكننا سنوجه لهم ضربة قوية للغاية".
 
وأردف أنه تلقى إفادة بشأن هجوم بطائرة مسيرة استهدف ناقلتين قبالة سواحل مصر.

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