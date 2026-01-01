واشنطن: متظاهرون يحتجون أمام الفندق الذي استضاف نتنياهو ويطالبون باعتقاله

واشنطن/وكالات /

شهدت العاصمة الأميركية واشنطن، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجات مؤيدة لفلسطين أمام الفندق الذي كان يتواجد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفضا للزيارة.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب باعتقاله وتحميله المسؤولية عن الإبادة الجماعية في قطاع غزة، كما حاول عدد من المحتجين دخول بهو الفندق، وسط انتشار أمني في محيط المكان.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الدعم الأميركي لإسرائيل، وهتفوا: "لا يمكنك الاختباء"، و"اعتقلوا نتنياهو"، بالتزامن مع استمرار زيارته إلى واشنطن ولقاءاته مع مسؤولين أميركيين.