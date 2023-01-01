إسرائيل تواصل مجازرها في غزة : شهداء وإصابات بخان يونس والبريج وتدمير منازل بغزة

غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 294 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد ستة مواطنين واصابة العشرات بجراح في مختلف مناطق القطاع.

وفجر اليوم الخميس ارتقى شهيدان بينهم طفلة ومصابون في قصف من الطيران المروحي لخيمة عائلة البلعاوي في محيط الكلية غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلن مشفى ناصر ان الشهيدان هما : عبدالله ناصر عبدالفتاح البلعاوي (20 عاما) ورتيل محمود موسى عبدالله (8 أعوام) اضافة الى ثلاث إصابات إحداها خطيرة.

ومساء الاربعاء استشهد مواطنان وأصيب 16 اخرين بقصف خيمة بشارع خمسة بمواصي خان يونس جنوب القطاع.

وقالت مصادر طبية ان الشهيدان هما محمد سليمان موسى العابد و أنس نمر محمد البسيوني.

وفي مخيم البريج استشهد فجر اليوم الطفل زيد محمد نوفل وإصابة عدد من المواطنين في قصف الاحتلال شقة سكنية مقابل بلدية البريج وسط قطاع غزة.

كما أصيب ثمانية مواطنين بينهم أطفال وإصابة حرجة؛ جراء استهداف الإحتلال لشقة سكنية مقابل المدرسة المأمونية غربي مدينة غزة.

وفي سياق متصل، أعلن مشفى الشفاء استشهاد المواطن أحمد معين محمد الانقر من سكان حي الزيتون بغزة واصابة ثمانية في غارة بحي الرمال غرب غزة.

ودمر جيش الاحتلال منزلين بمخيم الشاطيء غرب غزة أحدهما لعائلة شامية والثاني لعائلة نصر ما الحق بالإضافة للدمار الكبير اصابات في صفوف النازحين.

وقصف جيش الاحتلال شقة سكنية مقابل المشفى المعمداني وسط مدينة غزة دون اصابات.

كما دمر جيش الاحتلال منزلا ثالثا في مخيم البريج وسط القطاع.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزل المواطن جابر النجار "شلدان" قرب دوار أبو سمرة في دير البلح وسط قطاع غزة

وصباح اليوم قامت آليات إسرائيلية بعمليات تجريف واسعة وسط إطلاق نار مكثف من الدبابات في مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف شمالي قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بشكل مكثف شرقي جباليا شمال القطاع.

الاحصائيات

وبلغ عدد الشهداء خلال 24 ساعة من الذين وصلوا مقرات وزارة الصحة شهيدان و 29 مصابا.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1209 شهيد إضافة إلى 3943 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 803 شهداء.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73335شهيدا و174052 مصابا.