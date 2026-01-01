سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر تنبيهاً بشأن آليات العلاج الطارئة بالمستشفيات المصرية

القاهرة /سما/

قالت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، أنه في سبيل الحرص على توفير الخدمات الطبية للمواطنين المتواجدين داخل جمهورية مصر العربية، فإن بإمكان الحالات الطبية الطارئة التوجه إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك لضمان استقبال الحالة واستكمال إجراءات المتابعة الطبية والمالية وفق الآليات المعتمدة في حال تقرر حجز المريض ودخوله إلى المستشفى.

وأضافت السفارة في بيان يوم الأربعاء، أنه في حال استدعت الحالة حجز المريض داخل المستشفى يرجى التواصل مع القسم الطبي بالسفارة عبر رقم الواتساب 01556927042 وإرسال المرفقات، وذلك لاستكمال الإجراءات وإحالة الطلب إلى الجهات المختصة بوزارة الصحة الفلسطينية وهي: التقرير الطبي موضحًا فيه تشخيص الحالة وقرار حجز المريض بالمستشفى، وصورة واضحة من جواز السفر أو وثيقة الدخول عبر معبر رفح، بالإضافة إلى رقم هاتف مصري للتواصل.

كما أكد البيان، أن علاج الحالات الطبية الطارئة متاحة في المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بينما مراجعة أي مستشفى غير تابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة تكون على المسؤولية الشخصية للمراجع وعلى نفقته الخاصة، موضحا أن أمانة المراكز الطبية المتخصصة يقع تحت إدارتها عدد من المراكز والمستشفيات موزعة على أغلب محافظات الجمهورية يمكن التعرف عليها عبر الرابط التالي:https://smc.gov.eg/about/aboutus .

وأهابت السفارة بجميع المواطنين الالتزام بما ورد حفاظًا على حقوقهم، وضمان سرعة إنجاز معاملاتهم الطبية، وتجنب تحمل أي أعباء مالية غير مشمولة بالتغطية.