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مصر تنفي خبر رويترز حول حادث ميناء دمياط..لم يكن هجوم مسيرات

الأربعاء 29 يوليو 2026 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تنفي خبر رويترز حول حادث ميناء دمياط..لم يكن هجوم مسيرات



وكالات / سما/

نفت وزارة البترول المصرية الأنباء التي تحدث عن هجوم مسيرات على ميتاء دمياط، وأكدت في بيان لها يوم الأربعاء، أنه في إطار المتابعة الفورية لأي أحداث طارئة، وقع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط، وقد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع.

وفور تلقي البلاغ، انتقل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة.

وتؤكد الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن فرق الطوارئ تواصل مع الجهات الفنية المختصة استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمعايير المعتمدة.

جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على تداعيات الموقف.

وتهيب وزارة البترول والثروة المعدنية بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي استقاء المعلومات من البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، مؤكدة استمرار المتابعة اللحظية للموقف، والإعلان عن أي مستجدات.

وكانت رويترز قالت في خبر لها، أن انفجارات وقعت يوم الأربعاء ‌في ميناء لتحميل الغاز الطبيعي على البحر المتوسط في مصر، ​وذكرت شركة أمبري البريطانية ​للأمن البحري أن ناقلة تخزين ⁠عائمة مملوكة للولايات المتحدة في ​الموقع تعرضت لضربة بطائرة ​مسيرة، في مؤشرمحتمل على اتساع رقعة الحرب الدائرة فيالشرق الأوسط.

ولم ​تعلن أي جهة بعد ​مسؤوليتها عن الواقعة التي حدثت في ‌ميناء ⁠دمياط.

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