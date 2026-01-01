شهيدان ومصابون بقصف اسرائيلي في في غزة وخانيونس

غزة /سما/

استشهد مواطن ، مساء الأربعاء، وأصيب عدد من المواطنيين بينهم أطفال جراء قصف من طائرة مسيّرة إسرائيلية في محيط مطعم بالميرا بحي الرمال غربي مدينة غزة.

كما واستشهد مواطن وأصيب آخر بقصف مسيرة إسرائيلية لمحيط "شارع 5" في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني برفح أن طواقمه انتشلت شهيداً ومصاباً جراء استهداف قرب مفترق 5 غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة ،ونقلتهم لمجمع ناصر الطبي.

ولاحقاً أعلنت مصادر محلية عن استشهاد المواطنين محمد الأنقر وعماد الأطرش بغارتين من طائرات الاحتلال على مدينة غزة وخان يونس.