المشهراوي: نحن أقرب من أي وقت مضى لاتفاق بشأن غزة يمهد للتعافي وإعادة الإعمار

القاهرة /وكالات /

قال نائب رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح سمير المشهراوي إن الجهود الحالية تتركز على تهيئة الأجواء لإنجاح اتفاق غزة، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يتوق لسماع أخبار مفرحة بشأن القطاع بعد أشهر طويلة من المعاناة والأزمات المتفاقمة.

وفي تصريحات لقناة "الغد"، حمّل المشهراوي الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تأخير تطبيق اتفاق غزة، مشيراً إلى أن "الفارق هذه المرة في المحادثات يتمثل في أن وفد حركة حماس عازم على توقيع الاتفاق"، ما يعزز فرص التوصل إلى تفاهمات خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن العمل يجري بالتوازي على فتح مسار سياسي يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الأيام المقبلة قد تشهد اتفاقاً من شأنه إزالة العديد من العقبات وفتح الباب أمام مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وأضاف المشهراوي أن الأطراف باتت "أقرب من أي وقت مضى" إلى توقيع اتفاق يسمح للجنة الوطنية بدخول القطاع، لافتاً إلى أن تيار الإصلاح الديمقراطي بقيادة محمد دحلان بذل جهوداً كبيرة لدعم نجاح الاتفاق وضمان تطبيقه على الأرض.

وأشار إلى أن وفد حركة حماس قدم مجموعة من التنازلات بهدف إنجاح المفاوضات، فيما يواصل محمد دحلان اتصالاته مع مختلف الأطراف لتذليل العقبات وضمان الوصول إلى اتفاق قابل للتنفيذ.

ووجّه المشهراوي رسالة طمأنة إلى الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الأيام المقبلة تحمل مؤشرات إيجابية، وأن الملف المتعلق بالسلاح "سيجري حله" في إطار التفاهمات الجارية.

وانتقد المشهراوي أداء القيادة الفلسطينية تجاه قطاع غزة، معتبراً أنها "لم تقم بالحد الأدنى من واجباتها" تجاه سكان القطاع، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار الجهود لضمان عدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة والحفاظ على وحدة الجغرافيا الفلسطينية.

كما كشف أن محمد دحلان تدخل عبر اتصالات مباشرة مع جاريد كوشنر، وبالتنسيق الدائم مع رئيس المخابرات العامة المصرية، بهدف تذليل بعض العقبات وضمان التزام إسرائيل بالاتفاق المرتقب.

وأكد المشهراوي أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتفاً وطنياً من أجل تثبيت الاتفاق وتهيئة الظروف اللازمة لبدء عملية إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.