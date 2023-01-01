الصحة : 73,335 شهيدا منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة

غزة /سما/

ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,335 شهيدا، و174,052 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت مصادر طبية: إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيدين، أحدهما متأثرا بجروحه، إضافة إلى 29 مصابا.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,209، والإصابات إلى 3,943، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 803، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.