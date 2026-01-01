ترامب يهدد : سنضرب ايران بقوة ردا على استهداف مواقع أميركية بالأردن

وكالات /سما/

توعد ​الرئيس الأميركي ‌دونالد ترامب يوم ⁠الأربعاء، ​بتوجيه ضربة ​قوية لإيران بعدما أعلن الجيش ​الأميركي اعتراض ​عدة صواريخ باليستية ‌أطلقتها ⁠طهران باتجاه قوات أميركية في الأردن.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن ترامب قوله "سنضربهم بقوة، سيتعرضون لضرب مبرح"، وأفادت الشبكة بأن الرئيس الأميركي استخدم ألفاظا نابية لتأكيد موقفه.

وكانت واشنطن قد أعلنت اعتراض صواريخ أطلقتها إيران "في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأميركية المتمركزة في الشرق الأوسط"، من دون تحديد أي موقع.

في المقابل، أكد الجيش الأردني اعتراض خمسة صواريخ أطلقتها إيران نحو أراضي المملكة.

وتطرق ترامب إلى الهجمات على العراق، قائلا إن القصف الأميركي-السعودي الليلي على مواقع للحشد الشعبي العراقي الذي يضم فصائل مسلحة موالية لإيران، قد تم بالتنسيق مع الحكومة في بغداد، وفق ما أوردت شبكة "فوكس نيوز".

ونقل مراسل للشبكة عن ترامب قوله إن "تلك الضربات نُفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية"، علما بأن الرئاسة العراقية نددت بالهجمات ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ لسيادة العراق".

وفي سياق متصل، قالت ​ثلاثة مصادر ‌إن رئيس الوزراء ​العراقي علي ​الزيدي ألغى اجتماعا ⁠كان ​مقررا مع ​ولي العهد السعودي الأمير محمد ​بن ​سلمان في جدة غدا ‌الخميس، ⁠وذلك في أعقاب الهجمات على بلاده.

ودانت الرئاسة العراقية الضربات الأميركية-السعودية التي استهدفت الأربعاء مقرات تابعة للحشد الشعبي، وأسفرت عن مقتل 20 من عناصره.

وأوردت رئاسة الجمهورية في بيان أنها "تدين القصف الذي استهدف مقرات قوات الحشد الشعبي في عدد من المناطق... وتعدّه اعتداء مرفوضا وانتهاكا صارخا لسيادة العراق واستهدافا لمؤسساته الأمنية الرسمية".

وفي حين لم تسم الرئاسة الجهة المنفذة للقصف، أضافت "نجدد موقفنا الثابت الرافض لاستخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ساحة للاعتداء على دول الجوار أو لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية".