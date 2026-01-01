وزير المالية الفلسطيني : قطع العلاقة المصرفية مع إسرائيل سيشل الخدمات الأساسية

رام الله /سما/

كشف وزير المالية اسطيفان سلامة أن السلطة الفلسطينية وصلت إلى "نهاية المطاف" اقتصاديا وماليا في علاقتها مع إسرائيل، محذرا من أن أي قطع للعلاقة المصرفية سيشل قدرة الفلسطينيين على الحصول على خدمات أساسية، أبرزها الكهرباء والمياه والوقود، وسيجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة.

وأكد سلامة أن أزمة السيولة النقدية والشيكل ليست جديدة، مشيرا إلى أن الحل يكمن في التوقف التدريجي عن استخدام الشيكل، لأن إسرائيل، بحسب قوله، لم تعد ترغب في استمرار التعامل المالي مع الجانب الفلسطيني.

وأضاف أن الحكومة تدخل الشهر السادس عشر تقريبا من دون أموال المقاصة، موضحا أنه بعد سداد أقساط القروض وخدمة الدين لا يتبقى سوى نحو 100 مليون شيكل شهريا، في حين تبلغ الاحتياجات الفعلية قرابة 1.5 مليار شيكل، ما يعكس حجم الأزمة المالية الخانقة.