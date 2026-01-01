  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يقطعون 20 شجرة حمضيات في وادي قانا غرب سلفيت

الأربعاء 29 يوليو 2026 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقطعون 20 شجرة حمضيات في وادي قانا غرب سلفيت



سلفيت /سما/

أقدم مستوطنون، اليوم الأربعاء، على قطع 20 شجرة حمضيات في منطقة وادي قانا الواقعة غرب بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت، في اعتداء جديد يستهدف الأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين، ضمن سلسلة الانتهاكات المتواصلة التي تشهدها المنطقة.

وأفاد منسق الإغاثة الزراعية في سلفيت إبراهيم أبو حجله، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت أرض المزارع صلاح يوسف منصور "أبو يوسف" في منطقة وادي قانا، وأقدمت على قطع 20 شجرة حمضيات مثمرة، ما تسبب بخسائر مادية كبيرة للمزارع، وألحق أضرارا مباشرة بمصدر رزقه الذي يعتمد عليه في إعالة أسرته.

وأوضح ابو حجلة أن هذا الاعتداء يأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف المزارعين الفلسطينيين في وادي قانا، من خلال الاعتداء على الأشجار والمحاصيل الزراعية وتخريب الممتلكات، بهدف التضييق على أصحاب الأراضي ومنعهم من استثمارها.

ويُعد وادي قانا من أكثر المناطق المستهدفة بالاعتداءات الاستيطانية في محافظة سلفيت، إذ يتعرض المواطنون فيه بشكل متكرر لاعتداءات تشمل قطع الأشجار، وتجريف الأراضي، وإتلاف المحاصيل، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض والاستيلاء على المزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.

ويؤكد أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد القطاع الزراعي في المنطقة، ويُلحق أضرارًا اقتصادية وبيئية جسيمة، في ظل اعتماد عشرات العائلات على الزراعة كمصدر أساسي للدخل.

الأكثر قراءة اليوم

نائب منسق عملية السلام: على حماس التخلي عن سلاحها وتسليم قطاع غزة

فايننشال تايمز: بن زايد يفتح باب التهدئة مع إيران ويكلف 3 أشقاء بالمهمة..

وفد من حماس للقاهرة لاستكمال المحادثات حول غزة

الرجوب : الإنتخابات الرئاسية قبل التشريعية وأشك في حدوثها بموعدها المقرر

كاتس : الطائرات الأمريكية تقلع من هنا وإيران تقصف الجميع باستثناء إسرائيل

تتشكل من 30 دولة .."قافلة فلسطين" تبدأ تحركها لدعم الضفة

تطور خطير ..وزير الجيش الاسرائيلي يأمر بالاستعداد لاحتلال مخيم جديد في الضفة

الأخبار الرئيسية

تطور مفاجئ".. دول خليجية تؤيد خطة إيران بتحصيل رسوم مرور طوعية في مضيق هرمز

“الأكثر فتكا”.. مسيرة “حديد 110” الشبحية الجديدة تحلق على ارتفاع أقل وبسرعة أكبر ويصعب رصدها

IMG_5830

الحساب المفتوح والانتقام القادم.. الاحتلال يتوقّع اغتيال إيران لقادةٍ إسرائيليين ويُشدّدّ حراسة الشخصيات المُهمّة..

IMG_5829

هآرتس: نتنياهو عاد بخفي حنين من اجتماعه بترامب.. الأجواء في واشنطن متوترة للغاية..

IMG_5826

شهداء وجرحى في غزة والاحتلال يدمر مسجدا بغزة ومنزلا بدير البلح