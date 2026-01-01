مستوطنون يقطعون 20 شجرة حمضيات في وادي قانا غرب سلفيت

سلفيت /سما/

أقدم مستوطنون، اليوم الأربعاء، على قطع 20 شجرة حمضيات في منطقة وادي قانا الواقعة غرب بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت، في اعتداء جديد يستهدف الأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين، ضمن سلسلة الانتهاكات المتواصلة التي تشهدها المنطقة.

وأفاد منسق الإغاثة الزراعية في سلفيت إبراهيم أبو حجله، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت أرض المزارع صلاح يوسف منصور "أبو يوسف" في منطقة وادي قانا، وأقدمت على قطع 20 شجرة حمضيات مثمرة، ما تسبب بخسائر مادية كبيرة للمزارع، وألحق أضرارا مباشرة بمصدر رزقه الذي يعتمد عليه في إعالة أسرته.

وأوضح ابو حجلة أن هذا الاعتداء يأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف المزارعين الفلسطينيين في وادي قانا، من خلال الاعتداء على الأشجار والمحاصيل الزراعية وتخريب الممتلكات، بهدف التضييق على أصحاب الأراضي ومنعهم من استثمارها.

ويُعد وادي قانا من أكثر المناطق المستهدفة بالاعتداءات الاستيطانية في محافظة سلفيت، إذ يتعرض المواطنون فيه بشكل متكرر لاعتداءات تشمل قطع الأشجار، وتجريف الأراضي، وإتلاف المحاصيل، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض والاستيلاء على المزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.

ويؤكد أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد القطاع الزراعي في المنطقة، ويُلحق أضرارًا اقتصادية وبيئية جسيمة، في ظل اعتماد عشرات العائلات على الزراعة كمصدر أساسي للدخل.