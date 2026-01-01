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الاحتلال يهدم بئرا في الأغوار ومستوطنون يهاجمون تجمع الرأس الأحمر

الأربعاء 29 يوليو 2026 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم بئرا في الأغوار ومستوطنون يهاجمون تجمع الرأس الأحمر



اريحا /سما/

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على هدم بئر مياه ارتوازي يعود للمواطن صالح ناجي بني عودة في منطقة عاطوف – الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية، وسط استمرار الجرافات الإسرائيلية بأعمال التدمير حتى اللحظة.

ويأتي هدم البئر بعد نحو أسبوعين من تعرضه للتخريب، حيث قام الاحتلال بإتلاف المضخة ولوحة الكهرباء ومصادرة جهاز التشغيل، ما أدى إلى توقفه عن العمل بشكل كامل منذ ذلك الحين.

ويُشار إلى أن البئر يقع ضمن الأراضي المصنفة (B)، وفق التقسيمات الواردة في اتفاقية أوسلو.

وفي سياق متصل، اقتحمت مجموعة من المستوطنين برفقة أشخاص يرتدون زي جيش الاحتلال ويستقلون مركبة عسكرية من نوع "ريبكون" تجمع الرأس الأحمر، واعتدوا على ثلاث عائلات فلسطينية، قبل أن يهددوهم بالرحيل عن التجمع.

كما أقدم المستوطنون على مصادرة ثلاث مركبات خاصة، وقطع خط المياه المغذي للتجمع، وقطع التيار الكهربائي، إضافة إلى تخريب كاميرات المراقبة، وسط تصاعد الاعتداءات على التجمعات الفلسطينية في الأغوار الشمالية.

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