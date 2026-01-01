"محدث" برعاية الرئيس: انطلاق أعمال المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد العام لطلبة فلسطين

بيروت /وكالات /

تحت رعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، انطلقت اليوم الأربعاء، في العاصمة اللبنانية بيروت، أعمال المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد العام لطلبة فلسطين.

ويُلقي رئيس دولة فلسطين محمود عباس كلمة عبر نظام "الفيديو كونفرس".

وشارك في افتتاح المؤتمر الممثل الخاص للرئيس، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوض العلاقات الخارجية ياسر عباس، والنائب في البرلمان اللبناني محمد خواجة نيابة عن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس لجنة الحوار اللبنانية الفلسطينية السفير رامز دمشقية ممثلا لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الأسعد، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، وواصل أبو يوسف، وأحمد مجدلاني، وعضوا اللجنة المركزية لحركة "فتح" موسى أبو زيد ودلال سلامة، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، وأمين سر المجلس الوطني الفلسطيني فهمي الزعارير، والأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان، وممثل المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير العقيد هشام الصلح، وممثلو فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، وممثلو الاتحادات والمكاتب والمصالح الطلابية اللبنانية والفلسطينية والعربية والدولية وحشد غفير من الطلبة الفلسطينيين.

وبدأ المؤتمر بالنشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني، ثم دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء اللبنانيين والفلسطينيين.

ويشارك في المؤتمر 250 طالبا من 45 دولة، يمثلون مختلف الفصائل الفلسطينية، إلى جانب مشاركة آخرين عبر تطبيق "زوم"، بسبب ظروف حالت دون حضورهم، كما هي الحال في غزة.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر العام للاتحاد العام لطلبة فلسطين وسيم الجمل: إن الطالب الفلسطيني يحمل فلسطين في وجدانه أينما كان.

وأضاف خلال افتتاح أعمال المؤتمر، أن هذا الاجتماع ليس مجرد مؤتمر، بل هو لحظة قد تعيد إلى مؤسسة عريقة دورها، وتجدد لجيل جديد عهده مع تاريخ طويل، فمنذ أكثر من ستة عقود، آمن الفلسطينيون بأن بناء الإنسان جزء أصيل من معركة التحرر، ومن هنا وُلد الاتحاد العام لطلبة فلسطين، وتخرج من بين صفوفه فدائيون وسياسيون ودبلوماسيون وقادة وطنيون.

وتابع: "في بيروت، هذه المدينة التي كانت جزءا أصيلا من الحكاية الفلسطينية، وتقاسمت معنا الأمل والألم، تحفظ فلسطين للبنان هذا الدور والموقف"، متوجها بالشكر والتقدير إلى لبنان، رئيسا وحكومة وشعبا، وإلى كل من جعل من لبنان محطة احتضان لأبناء فلسطين.

ورحب بممثلي اتحادات الطلبة من الدول المشاركين في المؤتمر، الذين يؤكدون أن فلسطين قضية كل الأحرار، مؤكدا أن الطلبة يقفون على أكتاف أجيال صنعت من الحركة الطلابية الفلسطينية مدرسة للنضال، وما زال طلبة فلسطين يحملون رايتها.

وأضاف الجمل أن معركة فلسطين هي معركة وعي وهوية وثقافة، وأن الشباب هم طاقة التغيير، وأن قوة الفلسطينيين تبدأ من وحدتهم.

وشدد على أن الرئيس محمود عباس واصل الحفاظ على المشروع الوطني والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن قوة فلسطين تكمن في وحدتها، وفي قوة مؤسساتها الوطنية، واستمرار دعم سيادته للحركة الطلابية انطلاقا من إيمانه بأن الطلبة هم حملة الهوية والرواية الفلسطينية.

وأشار إلى أن اللجنة التحضيرية بدأت عملها باعتباره مشروعا وطنيا حيا، وعملت على إعادة تفعيل فروع الاتحاد في الخارج، واستعادة دوره الدولي من خلال بناء العلاقات مع الاتحادات الطلابية الدولية.

وقال الجمل: إن من أبرز الإنجازات انتخاب الاتحاد العام لطلبة فلسطين نائبا في الاتحاد الطلابي الاشتراكي، إلى جانب توقيع اتفاقيات تخدم الطالب الفلسطيني، مضيفا: "أن الإنجاز الذي نعتز به هو أن يشعر الطالب الفلسطيني بأن له بيتا يعود إليه، وأن هناك إطارا يحمل صوته ويدافع عن مصالحه".

وأكد أن آلاف العائلات الفلسطينية فقدت أبناءها جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وأن شعبنا في قطاع غزة يخوض معركة البقاء، مبينا أن غزة علّمت العالم أن الاحتلال لا يستطيع أن يهدم فكرة، ولا أن يحاصر العلم والإرادة.

وفي ختام كلمته، جدد التأكيد على التمسك بالثوابت الوطنية في ظل هذه المرحلة الدقيقة، مشددا على أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن حق شعبنا في الحرية والعودة وتقرير المصير سيظل ثابتا.

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف: إن ما تتعرض له القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من محاولات لشطب حقوقه الوطنية، وما يجري في لبنان الذي قدّم الكثير من التضحيات، يستوجبان منا كل التحية والتقدير. كما وجّه التحية إلى أرواح شهداء الحركة الطلابية، والأسرى والأسيرات من طلبة فلسطين القابعين خلف قضبان سجون الاحتلال، والمبعدين إلى مختلف دول العالم.

وأضاف: "أؤكد لكم باسم الرئيس محمود عباس، وأعضاء اللجنة التنفيذية، حرص الرئيس على عقد هذا المؤتمر وإنجاحه. لقد واجهنا صعوبات كبيرة في عقد المؤتمر على أرض فلسطين، إلا أننا تمكنا من تذليلها بعقده في بيروت اليوم، وهذا يُعد نجاحًا للاتحاد العام لطلبة فلسطين".

ووجّه التحية والتقدير إلى رئيس اللجنة التحضيرية للاتحاد وأعضائها، الذين عملوا طوال عام ونصف عام بشكل متواصل على إنجاح هذا المؤتمر، مشيرا إلى أن التحضيرات شهدت تمثيلًا فصائليًا واضحًا في إطار التوافق الوطني، بما أسهم في إنجاح المؤتمر.

وأضاف: "كل التحية لهذا الجهد، ونستذكر المسيرة الطويلة والمحطة المهمة للاتحاد العام لطلبة فلسطين، الذي تأسس عام 1959، قبل تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية".

وتابع: "نستذكر رئيس الاتحاد العام لطلبة فلسطين، الرئيس الشهيد الخالد ياسر عرفات، فهذا العطاء الذي مثله الاتحاد، بوصفه رأس حربة في النضال والكفاح والتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية، وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين، شكّل مرتكزًا لثوابت الاتحاد، كما شكّل جزءًا من ثوابت منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وقائدة نضاله نحو الحرية والاستقلال".

وقال: إن الاتحاد جسّد، خلال مسيرة نضاله وكفاحه، الوحدة الوطنية الفلسطينية في العديد من المحطات، ونقل القضية الفلسطينية إلى مختلف أنحاء العالم، مبينا أنه بعد انطلاقة منظمة التحرير الفلسطينية، أصبح الاتحاد العام لطلبة فلسطين أحد أطر المنظمة، مؤكدًا أن منظمة التحرير كرّست، على مدار سنوات طويلة، حوارًا وطنيًا جامعًا لإشراك الجميع في إطارها، باعتبارها رائدة نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه.

ووجّه التحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذين دفعوا ثمنًا باهظًا من الشهداء والجرحى والأسرى، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني، رغم كل الصعوبات، أجمع على رفض التهجير، مثمنًا مواقف الأشقاء والدول العربية التي أكدت دعمها للموقف الفلسطيني الثابت ورفضها تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى أي مكان، وقال: "إن شعبنا الفلسطيني لا وطن له سوى أرضه الفلسطينية".

وتأسس "الاتحاد العام لطلبة فلسطين" في القاهرة سنة 1959، فيما انعقد المؤتمران الثاني والثالث في غزة سنتي 1961 و1963. ومن هذا الاتحاد برز قادة الشعب الفلسطيني، منهم الشهيد ياسر عرفات، وفيصل الحسيني، وحنان عشراوي، ووليد الخالدي، وجورج حبش، ونايف حواتمة، وغيرهم.

وستُعقد جلسة مسائية للتحقق من النصاب القانوني واعتماد عضوية المؤتمر وانتخاب هيئة رئاسة المؤتمر.

كما يتخلل المؤتمر جلسات مناقشة أوراق العمل حسب توزيع اللجان وصياغة المخرجات النهائية واستعراض التقارير النهائية للجان أوراق العمل والمصادقة وإقرار الأوراق والتعديلات على دستور الاتحاد.

كما سيعلن في ختام المؤتمر المجلس الإداري والهيئة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة فلسطين، على أن يقر في الجلسة الختامية البيان الختامي للمؤتمر وتعلن القرارات والتوصيات العامة.