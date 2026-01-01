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السفيرة صبح تقدم أوراق اعتمادها سفيرة لدولة فلسطين لدى جمهورية كولومبيا

الأربعاء 29 يوليو 2026 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفيرة صبح تقدم أوراق اعتمادها سفيرة لدولة فلسطين لدى جمهورية كولومبيا



وكالات /سما/

قدمت سفيرة دولة فلسطين لدى جمهورية كولومبيا سعاد صبح، أوراق اعتمادها إلى رئيس جمهورية كولومبيا غوستافو بيترو، سفيرة مفوضة فوق العادة لدولة فلسطين لدى جمهورية كولومبيا، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في القصر الرئاسي "كاسا دي نارينيو" بالعاصمة بوغوتا.

ونقلت السفيرة صبح، تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والشعب الفلسطيني إلى الرئيس الكولومبي، متمنية له دوام الصحة والتوفيق، وللشعب الكولومبي الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل الرئيس بيترو السفيرة صبح تحياته إلى الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، معربا عن تقديره لصموده وتمسكه بحقوقه الوطنية.

وأكد الرئيس بيترو، خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد، موقفه الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وشدد على أهمية مواصلة العمل الدبلوماسي على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية بما يكفل للشعب الفلسطيني الحرية والكرامة والعيش بأمن وسلام على أرضه.

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