معاريف: تفاهمات هامة بين نتنياهو وترامب بشأن إيران وفرص توسيع التطبيع

القدس المحتلة/سما/

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن اللقاء الذي جمع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، انتهى بتفاهمات بشأن الملف الإيراني وفرص توسيع اتفاقيات التطبيع في المنطقة، وذلك خلال اجتماع وصفه الجانبان بالإيجابي.

ونقلت صحيفة معاريف عن مسؤولين مطلعين أن الاجتماع ركز على مواصلة التنسيق بين واشنطن وتل أبيب لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدين أن ترامب ونتنياهو شددا على ضرورة تحقيق هذا الهدف، سواء من خلال اتفاق أو عبر خيارات أخرى.

وأضافت المصادر أن اللقاء تناول أيضًا فرص توسيع اتفاقيات التطبيع في الشرق الأوسط، وبحث آفاق تعزيز التعاون الإقليمي خلال المرحلة المقبلة.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الاجتماعين اللذين عقدهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كانا "إيجابيين ومثمرين".

وفي تصريحات سبقت الاجتماع، قال ترامب إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تطورات البرنامج النووي الإيراني، مهددًا باستهداف مواقع إضافية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وفي السياق ذاته، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإدارة الأمريكية تعتقد أن الضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران أصبحت أكثر تأثيرًا من الحملة العسكرية، مشيرين إلى أن طهران تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، تشمل صعوبات مالية ونقصًا في الوقود.