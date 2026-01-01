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رويترز : إيران ستحصل على أنظمة صواريخ صينية في غضون أسابيع

الأربعاء 29 يوليو 2026 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رويترز : إيران ستحصل على أنظمة صواريخ صينية في غضون أسابيع



وكالات :سما/

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن من المتوقع أن تتسلم إيران في غضون أسابيع الشحنة الأولى مما يصل إلى 400 منظومة دفاع جوي محمولة على الكتف صينية الصنع، وذلك في إطار سعيها لإعادة ‌بناء دفاعاتها وسط حربها مع الولايات المتحدة.

والصفقة التي تقدر قيمتها بما بين 60 و70 مليون دولار واحدة من أكبر الجهود المعروفة التي تبذلها طهران لتعزيز دفاعاتها الجوية قصيرة المدى منذ اندلاع حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي كشفت عن ثغرات في قدرة إيران على حماية المواقع العسكرية والبنى التحتية الاستراتيجية.

ووقالت المصادر إن العقد يشمل شراء ما بين 300 و400 نظام دفاع جوي محمول، بما في ذلك صواريخ كيو.دبليو-12 وإف.إن-16 الصينية الصنع.

وقد تم توقيع الصفقة مع شركة تشونغتشينغ باوشانغ إنترناشونال إنفستمنت، وهي شركة مقرها هونج كونج، والتي قالت المصادر إنها كانت تعمل وسيطا بين الجانب الإيراني والمورد الصيني.

تحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الموضوع. ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية بعد ⁠على طلب للتعليق.

وقالت وزارة الخارجية الصينية "التقارير ذات الصلة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. وقد لعبت الصين دورا ثابتا في تعزيز السلام وإنهاء الصراع".

ولم ترد مجموعة تشونغ تشينغ باوشانغ، التي مقرها بكين، وهي الشركة الأم لشركة تشونغتشينغ باوشانغ إنترناشونال إنفستمنت، بعد على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق يوم الثلاثاء.

تحتاج إيران إلى إعادة التسلح بعد أشهر من القتال الذي شنت خلاله الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على منشآت مرتبطة ببرامجها الصاروخية والطائرات المسيرة والدفاع الجوي، وردت طهران بوابل من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

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