طقس فلسطين: موجة حر متوسطة تضرب المنطقة حتى الثلاثاء المقبل

رام الله /سما/

تتأثر المنطقة اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى يوم الثلاثاء المقبل بموجة حر متوسطة الشدة، يطرأ خلالها ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتلامس 35 درجة مئوية في مدينة القدس، في أعلى درجة حرارة تُسجل فيها منذ بداية فصل الصيف الحالي.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار في مختلف المناطق خلال نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، فيما تكون الأجواء شديدة الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت، مع التحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

وبحسب التوقعات الجوية، تبدأ موجة الحر بالانحسار تدريجيًا اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل، قبل أن تنتهي بشكل كامل خلال الأيام التالية.

ومع نهاية الأسبوع المقبل، يُتوقع أن تعود الأجواء إلى طبيعتها الصيفية الاعتيادية في مختلف المناطق، مع انخفاض درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية.