الاتحاد الأوروبي يدرس مقاطعة كأس العالم

وكالات /سما/

أزمة في عالم كرة القدم: يُسرّع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) جهوده لعقد اجتماع عاجل لاتحاداته الأعضاء الـ 55 هذا الأسبوع لمناقشة الإجراءات المتخذة ضدخطة الفيفا الجديدة لجمع 20 مليار دولار أمريكي عن طريق بيع أسهم لمستثمرين خارجيين.

ووفقًا لمصادر في شبكة ESPN، فإن أحد الخيارات المطروحة هو مقاطعة كأس العالم، في محاولة لوقف هذه الخطوة التي يقودها رئيس الفيفا جياني إنفانتينو.

وقدم إنفانتينو الخطة كجزء من محاولة "لإطلاق العنان للإمكانات والفرص التجارية التي يمتلكها الفيفا". وفي إطار هذه الخطوة، يهتم الفيفا بجذب مستثمرين إلى كيان جديد يُدعى "FIFA Forward Enterprise" (FFE)، والذي سيتولى إدارة الأنشطة التجارية والتشغيلية للفعاليات، بما في ذلك النسخ المستقبلية من كأس العالم للرجال والسيدات.



ووفقا للتقرير، يتعاون الفيفا مع شركة الخدمات المالية العملاقة "جيه بي مورغان"، ومن بين المستثمرين المحتملين أيضًا شركة "ثرايف إيترنال"، التي أسسها جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر - صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ردّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سريعًا على الخطة وأصدر بيانًا شديد اللهجة: "كرة القدم ليست ملكًا للفيفا لكي تبيعها". ويزعم الاتحاد الأوروبي أن هذا الأمر يتجاوز الخطوط الحمراء بالنسبة لمؤسسات كرة القدم.



وقال اليويفا في بيانه: "إن روح كرة القدم وإدارتها ليستا أصولًا تُتاجر بها، خاصةً في ظل غياب الشفافية بشأن المستفيدين ماليًا. لا أحد منا يملك كرة القدم، وليست ملكًا للفيفا لكي تبيعها".



وكان رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، آندي بورنهام، أول زعيم بارز يعارض الخطة، عندما كتب على شبكة X Network: "كرة القدم ليست ملكًا للمستثمرين".

يواجه هذا التوجه معارضة شديدة داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ومن المتوقع عقد اجتماع عبر الإنترنت يضم الاتحادات الأوروبية الـ 55 بحلول نهاية الأسبوع لصياغة موقف موحد ضد خطة إنفانتينو.



وليست هذه المرة الأولى التي يُستخدم فيها التهديد بالمقاطعة كأداة ضغط ضد الفيفا. ففي عام 2021، تخلت المنظمة عن فكرة إقامة كأس العالم كل عامين، بعد معارضة شديدة من اليويفا وتهديد محتمل بمقاطعة أوروبية. والآن، يُعتقد في أوروبا أن الضغط نفسه قد يُستخدم ضد هذه الخطوة الجديدة.



حاول الفيفا الترويج للخطوة من خلال وعد بزيادة مخصصات تطوير الاتحادات. فبدلاً من 8 ملايين دولار لكل اتحاد من الاتحادات الـ 211، قد يرتفع المبلغ إلى 20 مليون دولار، وربما أكثر لاحقًا.



ومع ذلك، يشير الأوروبيون أيضًا إلى السياق الأوسع. فقد حقق كأس العالم 2026، الذي أقيم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عائدات قياسية للفيفا بلغت 12 مليار دولار، ويعود ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار التذاكر وباقات الإقامة بشكل كبير. والآن يطرح السؤال حول كيفية استرداد إيرادات مماثلة من كأس العالم 2030، الذي سيقام في إسبانيا والبرتغال والمغرب.