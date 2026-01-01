شهداء وجرحى في غزة والاحتلال يدمر مسجدا بغزة ومنزلا بدير البلح

غزة /سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ٢٩٣ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد مواطن واحد واصابة ١٣ آخرين بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد المواطن أحمد حسين كفينة (٣٨ عامًا) متأثرًا بإصابته بقصف الاحتلال على محيط منطقة سوق البلاطة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وادّت الغارة أيضا الى اصابة ثمانية مواطنين بجراح مختلفة.

وفي مدينة غزة قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في شارع الوحدة بحي الرمال بمدينة غزة ما أسفر عن اصابة اربعة مواطنين.

ودمر جيش الاحتلال مسجد المتقين بشارع اليرموك وسط مدينة غزة .

وادى تدمير المسجد ايضا الي اصابات وأضرار داخل الخيام المحيطة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزل المواطن جابر النجار "شلدان" قرب دوار أبو سمرة في دير البلح وسط قطاع غزة

وصباح اليوم قامت آليات إسرائيلية بعمليات تجريف واسعة وسط إطلاق نار مكثف من الدبابات في مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف شمالي قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بشكل مكثف شرقي جباليا شمال القطاع.

الاحصائيات

وبلغ عدد الشهداء خلال ٢٤ ساعة من الذين وصلوا مقرات وزارة الصحة أربعة شهداء و ١٤ مصاب.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ١٢٠٧ شهيد إضافة إلى

٣٩١٤ مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٨٠٣ شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣: ٧٣٣٣٣ شهيد و ١٧٤٠٢٣ مصاب.