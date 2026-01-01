  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحرس الثوري يقصف قاعدة أمريكية بالأردن.. واشنطن والرياض تشنان هجوما واسعا شرق العراق

الأربعاء 29 يوليو 2026 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري يقصف قاعدة أمريكية بالأردن.. واشنطن والرياض تشنان هجوما واسعا شرق العراق



الرياض /وكالات /

أعلن الحرس الثوري الإيراني رسمياً أنه أطلق وابلاً من الصواريخ الباليستية على قاعدة أمريكية في الأردن.

للمرة الأولى منذ توقف الضربات الأمريكية: أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران أطلقت صواريخ باليستية على قاعدة أمريكية في الأردن ، فيما وصفته بـ"هجوم مفاجئ". ووفقًا لها، تم اعتراض جميع الصواريخ، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ورداً مباشراً على الهجوم في الأردن واستمرار إطلاق الطائرات المسيرة على منشآت النفط السعودية، شنت القوات الجوية الأمريكية والسعودية موجة من الهجمات المستهدفة ضد أهداف الميليشيات الموالية لإيران في شرق العراق.

وأفاد العراق بمقتل ثمانية أشخاص وإصابة أربعة آخرين في هجمات شنتها القوات الأمريكية والسعودية ضد في محافظة نينوى بالعراق.

بحسب بيان القيادة المركزية، استهدفت الهجمات مواقع لوجستية ومستودعات أسلحة تابعة للميليشيات، التي تزعم واشنطن أنها تعمل بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة السعودية. وأُفيد أيضاً بأن العملية نُفذت رداً على أكثر من 30 هجوماً بطائرات مسيرة خلال الـ 72 ساعة الماضية استهدف القوات الأمريكية ومنشآت النفط السعودية.

الأكثر قراءة اليوم

نائب منسق عملية السلام: على حماس التخلي عن سلاحها وتسليم قطاع غزة

فايننشال تايمز: بن زايد يفتح باب التهدئة مع إيران ويكلف 3 أشقاء بالمهمة..

الأمم المتحدة: إسرائيل تمهد لإعلان ضم الضفة الغربية إليها رسميا

وفد من حماس للقاهرة لاستكمال المحادثات حول غزة

كاتس : الطائرات الأمريكية تقلع من هنا وإيران تقصف الجميع باستثناء إسرائيل

تتشكل من 30 دولة .."قافلة فلسطين" تبدأ تحركها لدعم الضفة

تطور خطير ..وزير الجيش الاسرائيلي يأمر بالاستعداد لاحتلال مخيم جديد في الضفة

الأخبار الرئيسية

IMG_5826

شهداء وجرحى في غزة والاحتلال يدمر مسجدا بغزة ومنزلا بدير البلح

فايننشال تايمز: بن زايد يفتح باب التهدئة مع إيران ويكلف 3 أشقاء بالمهمة..

إيران: خطوط إنتاج الأسلحة "أكثر نشاطًا من أي وقت مضى"

نائب منسق عملية السلام: على حماس التخلي عن سلاحها وتسليم قطاع غزة

الرجوب : الإنتخابات الرئاسية قبل التشريعية وأشك في حدوثها بموعدها المقرر