الحرس الثوري يقصف قاعدة أمريكية بالأردن.. واشنطن والرياض تشنان هجوما واسعا شرق العراق

الرياض /وكالات /

أعلن الحرس الثوري الإيراني رسمياً أنه أطلق وابلاً من الصواريخ الباليستية على قاعدة أمريكية في الأردن.

للمرة الأولى منذ توقف الضربات الأمريكية: أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران أطلقت صواريخ باليستية على قاعدة أمريكية في الأردن ، فيما وصفته بـ"هجوم مفاجئ". ووفقًا لها، تم اعتراض جميع الصواريخ، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ورداً مباشراً على الهجوم في الأردن واستمرار إطلاق الطائرات المسيرة على منشآت النفط السعودية، شنت القوات الجوية الأمريكية والسعودية موجة من الهجمات المستهدفة ضد أهداف الميليشيات الموالية لإيران في شرق العراق.

وأفاد العراق بمقتل ثمانية أشخاص وإصابة أربعة آخرين في هجمات شنتها القوات الأمريكية والسعودية ضد في محافظة نينوى بالعراق.

بحسب بيان القيادة المركزية، استهدفت الهجمات مواقع لوجستية ومستودعات أسلحة تابعة للميليشيات، التي تزعم واشنطن أنها تعمل بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة السعودية. وأُفيد أيضاً بأن العملية نُفذت رداً على أكثر من 30 هجوماً بطائرات مسيرة خلال الـ 72 ساعة الماضية استهدف القوات الأمريكية ومنشآت النفط السعودية.