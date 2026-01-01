نائب منسق عملية السلام: على حماس التخلي عن سلاحها وتسليم قطاع غزة

نيويورك /وكالات /

قال نائب المنسق العام الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط د. رامز الأكبروف ، إنه على حماس التخلي عن سلاحها وتسليم القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

حروب وصراعات

وأضاف: "يجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق"، داعيا إلى الإسراع في إعادة إعمار قطاع غزة.

وأشار نائب المنسق العام الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى أنه "لا بديل عن توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت حكومة فلسطينية واحدة".

ودعا إسرائيل إلى وقف هجمات المستوطنين على الفلسطينيين، مؤكدا على أهمية الدور الذي تضطلع به أونروا في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن "الوضع المالي للسلطة الفلسطينية هش بسبب حجب إسرائيل الأموال الفلسطينية، مرحبا بإنشاء المنطقة التجريبية بين لبنان وإسرائيل.

وتأتي تصريحات المنسق العام الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط بينما تستمر الأزمة الإنسانية في غزة، فرغم تحسن محدود في وصول الغذاء، لا تزال المؤسسات الدولية تصف الوضع بأنه كارثي بالنسبة لنحو مليوني فلسطيني يعانون من نقص المياه والخدمات الأساسية والأدوية، وسط استمرار مشكلات التمويل والقيود المفروضة على دخول المساعدات.

هذا وأكد برنامج الغذاء العالمي أن "الوضع الإنساني العام لا يزال مأساويا".