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الرجوب : الإنتخابات الرئاسية قبل التشريعية وأشك في حدوثها بموعدها المقرر

الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب : الإنتخابات الرئاسية قبل التشريعية وأشك في حدوثها بموعدها المقرر



رام الله/ سما/


دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب إلى إجراء الانتخابات الرئاسية الفلسطينية أولا وذلك لأن النظام السياسي الفلسطيني نظام رئاسي. 
وقال الرجوب في لقاء مع نشطاء شباب، نظمه تحالف السلام الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، في رام الله، ان "علينا  التوافق على شخصية وطنية للترشح لانتخابات الرئاسة" لافتا إلى أن "الرئيس محمود عباس يظل، والحال هذه، رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية".
وأعرب عن شكوكه بإجراء الانتخابات التشريعية في الموعد المعلن نهاية نوفمبر المقبل لافتا إلى أن إجراء الانتخابات التشريعية يتطلب أولاً إجراء حوار وطني، وضمان إجراءها في القدس وفي قطاع غزة. لكنه حث على المشاركة بفعالية في هذه الانتخابات في حال إجرائها.
وقال انه شخصيا سيقف خلف القائمة التي سترشحها حركة "فتح" مؤكدا أنه لن يرشح نفسه في هذه الانتخابات. 
وحدد الرئيس محمود عباس الثامن والعشرين من نوفمبر موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية. وتعهد بإجراء الانتخابات الرئاسية العام المقبل. 
وقال الرجوب ان حقيقة أن النظام السياسي الفلسطيني رئاسيا وليس برلمانيا يحتم علينا إجراء الانتخابات الرئاسية أولا. 
وقال انه شخصيا لن يرشح نفسه لأي منصب في السلطة وفي منظمة التحرير لكن سيكون له دور في انتخابات السلطة والمنظمة.

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