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استعدادا للانتخابات التشريعية الفلسطينية : فتح التسجيل الإلكتروني للناخبين الجدد

الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
استعدادا للانتخابات التشريعية الفلسطينية : فتح التسجيل الإلكتروني للناخبين الجدد



رام الله /سما/

قالت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الثلاثاء، إن باب التسجيل الإلكتروني للناخبين الجدد مفتوح عبر موقعها الإلكتروني http://www.elections.ps، داعية المواطنين الذين أتموا 17 عاما فأكثر إلى المبادرة بتسجيل أسمائهم في سجل الناخبين، باعتبار التسجيل أحد الشروط الأساسية للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدة أن إجراءات التسجيل سهلة وسريعة ولا تستغرق سوى دقائق معدودة.

وبينت اللجنة أن التسجيل الإلكتروني مخصص للمواطنين غير المسجلين في سجل الناخبين، فيما ستُستقبل طلبات تحديث البيانات، أو نقل عنوان السكن، أو تغيير مركز الاقتراع ميدانيا فقط، من خلال مراكز التسجيل التي ستفتح في جميع المدن والقرى والمخيمات في محافظات الضفة الغربية خلال الفترة من 15 إلى 19 آب/أغسطس.

وأكدت أن التسجيل في سجل الناخبين شرط أساسي للمشاركة في الانتخابات، سواء بصفة ناخب أو مرشح.

وفيما يتعلق بالمواطنين في قطاع غزة ومدينة القدس، شددت اللجنة على أن حقهم في الترشح والاقتراع محفوظ، ولا يتطلب التسجيل في سجل الناخبين، مؤكدة أنها ستعلن في وقت لاحق الآليات والإجراءات الخاصة بمشاركتهم في العملية الانتخابية.

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