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ترامب يواصل تهديداته اليومية :من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدل تدمير باقي البلد

الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يواصل تهديداته اليومية :من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدل تدمير باقي البلد



واشنطن /وكالات /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لفوكس نيوز "أجرينا محادثات جيدة مع إيران".

وقال في تهديدات اصبحت شبه يومية "من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدل تدمير باقي البلد".

وتابع" قد نكون في خضم محادثات رائعة ثم تأتي إيران وتقول إننا لا نتحدث أو إننا لم نناقش الملف النووي وقضينا على الدفاع الجوي الإيراني كما قضينا على الكثير من أسلحتهم".

وقال ان موقع جبل الفأس في إيران ليس مشكلة كبيرة ونحن في موقف قوي جدا أمام إيران ويمكنني تدمير أغلب الجسور الإيرانية خلال أقل من ساعة واحدة".

وقال"إذا لم تبرم إيران اتفاقا معنا فسأعود وأكمل المهمة وهناك الكثير من الجمهوريين يريدون مني الاستمرار والمضي قدما في العمل العسكري ضد إيران".

واضاف"لا يمكننا السماح لإيران بانتهاك الاتفاقيات بعد الآن وبإمكان إيران زرع بعض الألغام البحرية وإحداث فوضى لكننا نسيطر على مضيق هرمز".

واكد ان الحصار البحري الذي نفرضه حاليا على إيران قوي للغاية لدرجة أنه لا يمكن لأحد اختراقه.

وقال "سحقنا إيران عسكريا تماما فليست لديهم بحرية ولا قوات جوية وقد تعرض جيشهم لضربات مدمرة للغاية".

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