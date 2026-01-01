الاحتلال يدفع بمزيد من "الكرفانات" قرب حاجز تياسير شرق طوباس

طوباس /سما/

دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بمزيد من البيوت المتنقلة "كرفانات" إلى محيط معسكر حاجز تياسير شرق محافظة طوباس.

وقال رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، إن قوات الاحتلال تواصل إدخال "الكرفانات" إلى الموقع، في إطار مخطط لإقامة مستعمرة جديدة تحمل اسم "غودر" في المنطقة، وهي من بين المستوطنات التي سبق الإعلان عن نية إنشائها.

وأضاف دراغمة أن الاحتلال ينفذ أعمال تسوية وتجريف للأراضي في محيط الحاجز، بالتوازي مع إعلان مخططات تشمل إنشاء "كنيس يهودي" ومرافق ترفيهية للأطفال، إلى جانب برك سباحة، ضمن المشروع الاستعماري المزمع تنفيذه.

ويأتي ذلك في سياق تصعيد الإجراءات الاستيطانية في الأغوار الشمالية، بهدف فرض وقائع جديدة على الأرض وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة.