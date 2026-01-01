تطور خطير ..وزير الجيش الاسرائيلي يأمر بالاستعداد لاحتلال مخيم جديد في الضفة

القدس المحتلة /سما/

أصدر وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر للاجئين في الضفة الغربية، وتوسيع نطاق العمليات العسكرية التي يصفها بـ"مكافحة الإرهاب"، وذلك على غرار العمليات التي نفذت في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.

وجاء القرار خلال اجتماع أمني عقده كاتس مساء أمس، بمشاركة رئيس الأركان الفريق إيال زامير، ورئيس مديرية العمليات إيتسيك كوهين، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية شلومي بيندر، وقائد القيادة المركزية آفي بلوت، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأمنيين.