  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تطور خطير ..وزير الجيش الاسرائيلي يأمر بالاستعداد لاحتلال مخيم جديد في الضفة

الثلاثاء 28 يوليو 2026 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطور خطير ..وزير الجيش الاسرائيلي يأمر بالاستعداد لاحتلال مخيم جديد في الضفة



القدس المحتلة /سما/

أصدر وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر للاجئين في الضفة الغربية، وتوسيع نطاق العمليات العسكرية التي يصفها بـ"مكافحة الإرهاب"، وذلك على غرار العمليات التي نفذت في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.

وجاء القرار خلال اجتماع أمني عقده كاتس مساء أمس، بمشاركة رئيس الأركان الفريق إيال زامير، ورئيس مديرية العمليات إيتسيك كوهين، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية شلومي بيندر، وقائد القيادة المركزية آفي بلوت، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأمنيين.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 العبرية تكشف عن الشرط الأميركي لعقد الاجتماع بين نتنياهو وترامب

مفاجأة أمنية صادمة في بغداد.. ‏مستشار الامن القومي العراقي: خلايا استخباراتية اوكرانية تنفذ هجمات في العراق وتنسبها لفصائل المقاومة

ضابط كبير سابق بالاستخبارات الإسرائيلية: الحرب فشل استراتيجي مدوٍ وحماس لا تزال قائمة

يديعوت أحرونوت : إسرائيل توسع المنطقة الصفراء وآلاف الغزيين يضطرون للنزوح مجدداً..

الممثل الأمريكي مارك روفالو يهاجم نتنياهو بعد ترحيبه بإقالة كريم خان : ستُذكر دائما كقاتل مختل

الحوثيون يستهدفون نقاط حساسة لإمداد النفط في السعودية.. والمملكة تعترض مسيّرات آتية من العراق

للمرة الثانية خلال 24 ساعة ..الجيش الإسرائيلي يعترض مسيرة على الحدود الأردنية

الأخبار الرئيسية

كاتس : الطائرات الأمريكية تقلع من هنا وإيران تقصف الجميع باستثناء إسرائيل

وفد من حماس للقاهرة لاستكمال المحادثات حول غزة

الأمم المتحدة: إسرائيل تمهد لإعلان ضم الضفة الغربية إليها رسميا

لابيد : اسقاط النظام الإيراني "أولوية قصوى"

تقدم مفاجيء في محادثات القاهرة : حماس توافق على بندي "الإدارة ونزع سلاح غزة" في خطة مجلس السلام