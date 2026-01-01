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كاتس : الطائرات الأمريكية تقلع من هنا وإيران تقصف الجميع باستثناء إسرائيل

الثلاثاء 28 يوليو 2026 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس : الطائرات الأمريكية تقلع من هنا وإيران تقصف الجميع باستثناء إسرائيل



القدس المحتلة/سما/

كشف وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء أن الطائرات والناقلات الأمريكية تنطلق من إسرائيل لشن هجمات على إيران.

وقال: "الإيرانيون يطلقون النار على كل شيء على الأرض، باستثناء دولة واحدة، وهي دولة إسرائيل، عندما يعلمون أن الطائرات والناقلات الأمريكية تنطلق من هنا لشن هجمات".

أشار كاتس إلى أن الوضع قد يتغير خلال ساعة. وقال في مؤتمر للقناة الرابعة عشرة: "هناك ردع، وهذا لا يعني ما سيحدث غدا، بل يعني كيف سيكون ردنا. لقد أعلنتُ، وأعلن رئيس الوزراء، بأوضح صورة، أنه إذا تعرضت إسرائيل لإطلاق نار، فسنهاجم بكل قوتنا. لقد تدربنا مرتين في إيران، ونحن مستعدون للهجوم للمرة الثالثة".

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