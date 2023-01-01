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الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 73,333 شهيدا

الثلاثاء 28 يوليو 2026 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 73,333 شهيدا



غزة /سما/

أعلنت الصحة يوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 73,333 شهيدا، و174,023 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضافت في تقريرها اليومي،  أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4 شهداء، بينهم شهيد متأثرا بجروحه، إضافة إلى 14 إصابة.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,207، والإصابات إلى 3,914، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 803، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

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