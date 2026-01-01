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سموتريتش: الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من إسرائيل

الثلاثاء 28 يوليو 2026 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش: الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من إسرائيل



القدس المحتلة/سما/

أكد وزير مالية حكومة دولة الاحتلال الإرهابي بتسلئيل سموتريتش،  مجددًا على حرصه على إلغاء الهوية الفلسطينية والفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وطردهم وتهجيرهم، سواء من الضفة المحتلة أو غزة.

وقال سموتريتش، أن الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من إسرائيل وتشكل منطقة أمنها.

ووصف سموتريتش يوم الإثنين، المستوطنون في الضفة الغربية بأنهم عصب إسرائيل الأمني وبدون وجودهم لشاهدنا سابع أكتوبر آخر في كفار سابا، كما زعم.

وقال سموتريتش لمؤتمر أمني نظمته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بالتعاون مع معهد دراسات الأمن القومي، أنا استثمر في المزارع (يقصد المزارع الرعوية الاستيطانية) من أجل أن لا نشاهد حافلات تنفجر في وسط تل أبيب.

وتابع: العنف المشار إليه للمستوطنين بالضفة الغربية هو الأقل في أوساط المجتمع الإسرائيلي .. إن ما يجري بالضفة ظاهرة هامشية وهناك حملة تحريضية واضحة ضدهم.. حقًا المستوطنون هم الأقل عنفًا، كما زعم.

وواصل: نحن نواصل الضرب في الضفة لمنع هجوم آخر مثل 7 أكتوبر والسلطة الفلسطينية تشجع على ذلك ولذلك نعمل على منع إقامة دولة تعادينا، وفي الوقت نفسه نعمل على إنشاء مستوطنات جديدة.

وبشأن إيران، قال سموتريتش: ربما حققنا نتيجة بنسبة 90%، لكن ليس 100% .. لقد حققنا نتائج ممتازة في جميع المجالات، ونبذل جهودًا مضنية وندفع ثمنًا باهظًا .. هذه حرب بقاء، لا خيار آخر.

وشدد على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية. مراجع جغرافية.

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