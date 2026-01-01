الاحتلال يقتحم نابلس ويعتقل ثمانية مواطنين بينهم سيدة

نابلس /سما/

اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، مدينة نابلس واعتقلت ثمانية مواطنين بينهم سيدة.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات خاصة احتلالية اقتحمت حي رأس العين في المدينة، وداهمت بنايات ثلاث هناك، تلاها اقتحام عدد من الجيبات من حاجز الطور.

وقال مراسلنا، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية مواطنين بينهم سيدة خلال اقتحام المدينة.

وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا" بأن جيبات احتلالية اقتحمت أحياء عدة من المدنية فجرا، وداهمت منازل فيها، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت منها كل من يحيى شرف من شارع الباشا، وسعد السلعوس من شارع 16، ومحمد القطب من شار فطاير، ومازن الحوح من شارع 15، وأسيد النعنع من شارع الأرصاد، واسلام بشكار من عسكر البلد شرقا، والسيدة أم صالح أبو حجلة من محيط مستشفى نابلس التخصصي.

وأضافت المصادر بأن قوة خاصة احتلالية اقتحمت صباحا، حي رأس العين، وشارع الباشا، وفتشت منازل فيها، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت الشاب عبود اسعيفان.