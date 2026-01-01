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مظاهرة في ميناء نيوجيرسي احتجاجا على وصول سفينة متهمة بنقل أسلحة إلى إسرائيل

الثلاثاء 28 يوليو 2026 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مظاهرة في ميناء نيوجيرسي احتجاجا على وصول سفينة متهمة بنقل أسلحة إلى إسرائيل



وكالات /سما/

تظاهر ناشطون ومتضامنون مع القضية الفلسطينية، أمام ميناء إليزابيث في ولاية نيوجيرسي الأميركية، احتجاجًا على وصول سفينة ZIM Virginia التابعة لشركة الشحن الإسرائيلية ZIM، والتي يقول منظمو الاحتجاج إن سفن الشركة تُستخدم في نقل شحنات ومعدات عسكرية إلى إسرائيل.

ونظمت مجموعة Port Workers & Communities for Palestine التحرك، داعية عمال الموانئ وسائقي الشاحنات إلى عدم التعامل مع السفينة، في محاولة للضغط من أجل وقف حركة الشحنات العسكرية المتجهة إلى إسرائيل.

وقال المنظمون إن تحركهم يأتي استجابة لدعوات نقابية فلسطينية ودولية تطالب بفرض حظر على نقل الأسلحة إلى إسرائيل، ووقف أي مساهمة في نقل المعدات العسكرية إليها.

ويأتي الاحتجاج في إطار حملة دولية يقودها ناشطون وعمال موانئ للضغط من أجل وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، في وقت شهدت فيه عدة موانئ حول العالم تحركات مماثلة، بما في ذلك رفض بعض العمال تحميل أو تفريغ سفن مرتبطة بشحنات عسكرية متجهة إلى إسرائيل.

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