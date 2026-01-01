الذهب يتراجع مع صعود الدولار والنفط يهبط بأكثر من دولار

وكالات /سما/

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، تحت ضغط ارتفاع الدولار، في وقت تترقب فيه الأسواق قرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4044.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:50 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع بنحو 1% يوم الاثنين.

في المقابل، واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم، إذ انخفضت بأكثر من دولار للبرميل، وسط آمال في التوصل إلى تسوية للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، التي تسببت في اضطراب كبير في تدفقات الطاقة العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.47 دولار، أو ما نسبته 1.66%، إلى 86.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:26 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ 20 يوليو/تموز.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.45 دولار، أو 1.76%، إلى 81.16 دولار للبرميل، وهو أيضا أدنى مستوى له منذ 20 يوليو/تموز.