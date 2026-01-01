طقس فلسطين : موجة حر شديدة اعتبارا من الأربعاء ودرجات الحرارة تتجاوز معدلها بـ7 درجات

رام الله /سما/

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، حارا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

وتكون الأجواء خلال ساعات المساء والليل لطيفة في المناطق الجبلية ودافئة في بقية المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، والبحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء، تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، ويكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

ويستمر تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة والجافة يوم الخميس، حيث يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية.

ويوم الجمعة، يستمر الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية.

وتكون الرياح خلال هذه الأيام غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة ما بين الساعة 11 صباحًا و4 مساءً، ومن إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وكذلك من ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.

ودعت المواطنين إلى الإكثار من شرب الماء والسوائل، تجنبا للتعرض للجفاف والإجهاد الحراري.